HP сломала ноутбуки пользователей очередным обновлением

Владельцы премиальных ноутбуков HP пожаловались на сбои, возникающие после установки свежих обновлений BIOS через «Центр обновления Windows». Об этом сообщает TechSpot.

По словам пользователей форумов, проблема затронула несколько моделей бизнес-линеек HP, включая ZBook Ultra G1a и EliteBook X G1a. В ряде случаев после обновления BIOS ноутбуки переставали загружаться, зависали на этапе запуска системы или запускали BSoD. Некоторые владельцы также сообщали о самопроизвольном переходе вентиляторов в режим максимальных оборотов.

Первые жалобы появились еще весной. В апреле один из владельцев ZBook Ultra G1a сообщил, что после установки новой версии прошивки устройство полностью перестало запускаться. Позднее аналогичные сообщения начали массово появляться в социальных сетях и пользовательских сообществах.

Особое недовольство пользователей вызвал способ распространения обновлений. Патчи BIOS были помечены как критически важные и доставлялись через инфраструктуру Microsoft, что позволяло устанавливать их автоматически практически без возможности отложить обновление.

Предполагается, что источником проблем могли стать определенные версии прошивок. Для ZBook Ultra G1a пользователи чаще всего упоминали версии BIOS 01.04.03 и 01.04.05, тогда как владельцы EliteBook X G1a сообщали о сбоях после установки версий 01.03.11 и 01.05.00.

Дополнительную сложность создала невозможность простого отката BIOS после установки обновлений. Некоторым пользователям удалось восстановить работоспособность устройств через функцию сетевого понижения версии прошивки, однако для этого потребовался фирменный адаптер HP USB-C на Ethernet.

HP уже подтвердила наличие проблемы, однако пока не представила детальных инструкций по ее устранению. Пока компания рекомендует пользователям обращаться в службу технической поддержки.

Ранее обновление HP сломало принтеры OfficeJet и вызвало волну жалоб пользователей.