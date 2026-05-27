"Игромир" расширит направления работы за счет игрового издательства

Сервис "Игромир" объявил о запуске издательского направления, которое будет заниматься продвижением и выпуском видеоигр на различных платформах, включая Steam.

© Российская Газета

Как рассказали "РГ" в компании, новое подразделение создается совместно со "Студиотехом" - платформой аудиовизуальных технологий, сформированной на базе "Плюс Студии". В структуру также перешли игровые проекты, среди которых "Война Миров: Сибирь" от студии "МГЛА" и "Киберслав: Затмение" от команды Game Art Pioneers.

Обе игры планируется выпустить в 2027 году. Релиз заявлен для российских и международных пользователей на различных платформах.

Кроме того, в сервисе появится отдельный раздел, посвященный видеоигровому контенту и индустриальным новостям. Его запуск намечен до конца текущего года.

Сейчас "Игромир" доступен в веб-версии, где работают облачный гейминг, магазин цифровых товаров и сервис пополнения игровых аккаунтов.

Также платформа представлена в приложении "Кинопоиска" для телевизоров на базе YaOS X и на "Станции Макс".