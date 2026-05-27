Take-Two добилась закрытия платформы RageMP для GTA V

Take-Two Interactive потребовала прекратить работу популярной многопользовательской платформы RageMP для Grand Theft Auto V. Разработчики проекта подтвердили, что сервис будет полностью закрыт до конца августа 2026 года.

RageMP с 2018 года позволяла пользователям создавать крупные многопользовательские серверы с поддержкой тысяч игроков и долгое время оставалась одной из крупнейших альтернативных платформ для модифицированной версии GTA V.

В конце мая команда проекта объявила, что получила запрос от Take-Two о прекращении деятельности. В заявлении разработчиков говорится, что согласно текущему лицензионному соглашению GTA V единственной авторизованной платформой для многопользовательских модификаций теперь считается FiveM.

Создатели RageMP рекомендовали владельцам серверов и моддерам как можно быстрее перенести инфраструктуру и пользовательский контент на FiveM. Представители платформы, в свою очередь, заявили о готовности содействовать миграции проектов и упростить переход для сообщества.

Процесс закрытия RageMP будет проходить поэтапно. С 25 мая прекращен запуск новых серверов, 1 июня станет недоступен список публичных серверов, а полное отключение платформы намечено на 31 августа.

Это уже не первый подобный случай за последние месяцы. В феврале Take-Two инициировала закрытие еще одной популярной модификационной платформы для GTA V под названием alt:V. Поддержка проекта должна завершиться в июле.

После ухода RageMP и alt:V единственной крупной платформой для многопользовательских модов GTA V фактически останется FiveM. Take-Two приобрела сервис вместе с его разработчиками в 2023 году, усилив контроль над экосистемой пользовательских модификаций вокруг франшизы Grand Theft Auto.

