Авторы «Ведьмака 3» повысят системные требования игры для DLC

27 мая студия CD Projekt RED анонсировала «Баллады прошлого» — новое сюжетное дополнение для «Ведьмака 3». Всеми деталями авторы обещают поделиться позже, а сейчас они представили обновленные системные требования.

Так, для будущего расширения потребуется ПК с процессором не слабее Intel Core i7-8700K и видеокартой уровня GeForce GTX 1660. Важным нововведением станет требование SSD-диска и 16 ГБ оперативной памяти.

Минимальные системные требования «Ведьмака 3: Баллады прошлого».

ОС: Windows 10/11

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K

Видеокарта: AMD Radeon RX 5500 XT или Intel ARC A580 или NVIDIA GeForce GTX 1660

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 65 ГБ SSD.

Релиз третьего дополнения для «Ведьмака 3» состоится в 2027 на ПК и консолях.