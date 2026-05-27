Red Dead Online оказалась успешной

* Ветеран ММО-жанра, создатель таких игр, как City of Heroes/City of Villains, Neverwinter Online и других, Джек Эммерт считает, что массивный онлайн имеет много поклонников, и им хотелось бы играть в новые игры. Другое дело, что издателям всенепременно хочется, чтобы их ММО убила World of Warcraft, однако это будет стоить слишком дорого, а результат совсем не гарантирован. Оттого они и не вкладывают деньги в жанр.

* Среди игроков бытует мнение, что Red Dead Online провалилась, Rockstar забросила игру и все плохо с онлайновым вестерном. Однако у босса Take-Two на сей счет другое мнение. Штраус Зелник полагает, что раз Red Dead Redemption 2 продалась тиражом 85 миллионов копий, и в RDO до сих пор кто-то играет, и игра даже приносит какие-то деньги (крохи на самом деле по сравнению с GTA Online, да и в масштабе всей компании), то это огромный успех. Напомним, что благодаря хакерам стало известно, что Red Dead Online приносит полмиллиона долларов в неделю. Для сравнения, GTA Online зарабатывает $9.5 миллиона в неделю.

* В онлайновом шутере Battle Teams 2 стартовал новый сезон, по случаю чего игра обновилась. Появился новый PvP-режим «Эвакуация», сюжетная глава для PvE-режима, переработанная система Арсенала, аукцион, обновление клановой системы и многое другое. Также, награды за сезон были улучшены, и Astrum Entertainment уверяет, что при полном прохождении сезона игроки могут компенсировать стоимость боевого пропуска за счет полученных предметов.

* Rockstar и Take-Two в своем стиле потребовали от создателей мультиплеерной платформы Rage:MP для Grand Theft Auto 5 ее закрытия. Угрожая в противном случае судебным преследованием. В игре есть уже официально авторизованная мультиплеерная платформа FiveM, а все прочие, по мнению компаний, нарушают лицензионное соглашение и потому должны умереть. Кстати, по случайному (или нет) стечению обстоятельств, разработчики FiveM принадлежат Rockstar…