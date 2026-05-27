NVIDIA прекращает поддержку «Панели управления» спустя 20 лет

NVIDIA объявила о прекращении поддержки «Панели управления NVIDIA» (Control Panel) для драйверов GeForce Game Ready и Studio. Утилита использовалась 20 лет для настройки графических ускорителей компании, сообщает Videocardz.

Вендор сообщил, что все активно поддерживаемые функции для пользователей GeForce уже перенесены в новое приложение NVIDIA, которое постепенно заменяет как GeForce Experience, так и часть возможностей традиционной «Панели управления».

При этом установленная у пользователей панель продолжит работать. В NVIDIA уточнили, что интерфейс исчезнет только после выполнения чистой установки драйверов. При необходимости приложение по-прежнему можно будет загрузить через Microsoft Store, однако дальнейшее развитие продукта прекращается: компания больше не планирует выпуск новых функций, исправлений и обновлений.

Изменения затрагивают прежде всего владельцев видеокарт GeForce, использующих драйверы Game Ready и Studio. Для профессиональной линейки NVIDIA RTX PRO поддержка панели сохранится до завершения переноса специализированных инструментов в новое приложение NVIDIA.

Компания позиционирует переход как часть масштабной консолидации программной экосистемы. В новом приложении уже реализованы современные инструменты настройки графики и производительности, ранее доступные через разделы «Панели управления».

Ранее NVIDIA отказалась от игрового сегмента в финансовой отчетности.