Что нужно знать про Cologne Major 2026

Vitality идёт за третьим титулом, а Spirit — за реваншем.

© Чемпионат.com

Ровно через неделю, 2 июня, стартует IEM Cologne Major 2026 — пятый чемпионат мира в истории Counter-Strike 2. Спустя 10 лет главный турнир планеты возвращается в Кёльн, в легендарный собор Counter-Strike, где 32 лучшие команды разыграют титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн (около 115 млн рублей).

Перед стартом грандиозного марафона мы собрали всю важную информацию о турнире в одном материале. Готовимся к трём неделям лучшего CS 2 в мире!

Кто играет и за кого болеть

Система отбора остаётся прежней: никаких открытых квалификаций, только рейтинг Valve (VRS). В Кёльн приехали 32 сильнейших коллектива мира на основе их заслуг за последние полгода.

Главные фавориты начнут турнир сразу с третьей стадии (топ-16). Среди них — действующий чемпион Team Vitality, которая в 2026 году сметает всё на своём пути, и Natus Vincere, только что прервавшая доминацию французов на турнире в Атланте. Также в «легендах» закрепилась российская PARIVISION: опытный капитан Джами Jame Али вывел свою команду в топ-4 мирового рейтинга и готов доказывать, что его стиль всё ещё приносит трофеи.

Российская Team Spirit с главной звездой современности Данилой donk Крышковцем, несмотря на статус топ-3 мира, начнёт путь со второй стадии. Из-за особенностей рейтинга «драконам» придётся пробиваться через дополнительную швейцарку, но для многих это лишь повод набрать форму перед решающими матчами.

Особое внимание приковано к Team Falcons. В составе «соколов» играют сразу двое россиян: лучший снайпер мира Илья m0NESY Осипов и молодой талант Максим kyousuke Лукин. После прихода легендарного капитана Финна karrigan Андерсена эта команда стала главным претендентом на то, чтобы подвинуть Vitality с трона.

21-летний Данил molodoy Голубенко выступает за бразильскую FURIA, которая неожиданно для многих ворвалась в топ-5 рейтинга и начнёт турнир с третьей стадии. В первой стадии (топ-32) борьбу начнёт российская BetBoom Team, уже успевшая в этом сезоне «покусать» почти всех грандов.

Система проведения и расписание

Турнир в Кёльне состоится в четыре этапа, и в этом году зрителей ждёт историческое изменение правил.

Первые три стадии пройдут по швейцарской системе (три победы — выход в следующий этап, три поражения — вылет). Однако в третьей стадии абсолютно все матчи состоятся в формате best-of-3 (до двух побед). Теперь право на ошибку в одной карте не будет стоить фаворитам вылета в решающий момент.

Гранд-финал состоится в воскресенье, 21 июня, в формате best-of-5 (до трёх побед).

Где смотреть матчи

Официальную русскоязычную трансляцию IEM Cologne Major 2026 проведёт студия PARAGON. Все матчи будут доступны бесплатно на их каналах в Twitch и VK. Также эфир можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko — в высоком качестве и без дополнительной подписки.

Помимо официального каста, за мэйджором можно следить на комьюнити-каналах популярных стримеров. SL4M и Buster планируют вести свои трансляции с живой аналитикой и эмоциями — но стоит учитывать, что на стримерских каналах возможна ненормативная лексика.

Английские трансляции будут доступны на официальных каналах ESL на Twitch и YouTube.