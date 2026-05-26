Как фармить очки навыка в Forza Horizon 6: гайд

Фарм очков навыка (SP) в Forza Horizon 6 — один из лучших методов быстро заработать много опыта, денег и редких наград. Портал gamerant.com рассказал, как лучше всего фармить SP.

Наиболее простой способ фармить SP в Forza Horizon 6 — прохождение кастомных треков из EventLabs. Они созданы другими игроками специально для того, чтобы максимизировать прибыль SP, опыта и кредитов. Обычно такие треки состоят из прямой линии, заставленной всякими разрушаемыми объектами, чтобы быстро набрать максимальное комбо.

Периодически разработчики могут убирать из каталога наиболее «очевидные» карты, выложенные для фарма, поэтому искать их по специфическим кодам нет смысла. Просто пролистывайте список популярных треков — вы без труда найдете нужные.

Практически каждый трек в этой категории можно проехать в среднем за минуту и получить 10 SP за один заезд. Можно даже включить в настройках вождения автоматическое поворачивание, чтобы автоматизировать фарм.

Если вы не хотите пользоваться эксплойтами, то SP можно зарабатывать и в открытом мире. Обращайте внимание на эфиры радиостанций: на них периодически крутят специальные треки, которые временно повышают множитель очков опыта до 10х и ускоряют процесс набора SP на любой машине. Поймав такую песню, вы можете заработать 10-30 SP за пять минут.

Помимо этого, какой бы машиной вы ни пользовались, стоит открыть перк «Дополнительная жизнь», открываемый за 25 SP. Он позволяет не терять комбо после первого же столкновения — лимит повысится до двух. Мелочь, но это очень помогает набирать очки в открытом мире.