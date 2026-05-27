Критики хвалят игру 007 First Light про Джеймса Бонда, 88 из 100

За сутки до официального релиза 007: First Light в Сети появились первые отзывы на игру. Согласно агрегатору Metacritic, новинку приняли очень хорошо — история про Джеймса Бонда получила 88 баллов из 100.

© Чемпионат.com

Описывая игру, критики называют её «грамотной смесью Hitman и Uncharted». Рецензенты хвалят погони и яркий экшен, а также хороший стелс. Оптимизация тоже не вызывает вопросов — а среди редких минусов выделяют топорные сегменты с вождением автомобиля, не самый продвинутый ИИ противников и иногда «сырые» механики.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series и ПК. Игра выйдет с полной поддержкой русского языка. Проект расскажет о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6.