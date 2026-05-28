Игры против соцсетей: кто выигрывает битву за время пользователя

Роль мобильных игр в жизни пользователей постепенно смещается.

Игры, выходя за рамки интрумента для досуга, начинают конкурировать с социальными платформами за главный цифровой ресурс — время пользователя. Согласно внутреннему исследованию Grand Mobile, активная часть аудитории проводит в игровом мире до четырех — четырех с половиной часов ежедневно, используя игру не только как форму досуга, но и как пространство для общения, самовыражения и социальной реализации. О том, как игры перетягивают на себя функции соцсетей, директор по развитию Grand Mobile Александр Язовский рассказал Sostav.

Видеоигры давно перестали быть уделом «гиков» или по-просту меньшинства. По данным Newzoo, глобальная игровая аудитория уже превысила 3,5 млрд человек, а мобильный гейминг остается крупнейшим сегментом рынка, формируя более половины всей игровой выручки в мире. В связи с чем можно предположить, что игры давно перестали быть нишевым развлечением и находятся в процессе превращения в полноценную частью повседневной цифровой среды.

При этом, согласно внутреннему исследованию Grand Mobile, активная часть аудитории проводит в игровом мире до четырех — четырех с половиной часов ежедневно, используя игру не только как форму досуга, но и как пространство для общения, самовыражения и социальной реализации. В то же время, по данным DataReportal и We Are Social, среднее время использования социальных сетей в мире составляет около двух с половиной часов в день. Причем игровые платформы демонстрируют устойчивый рост вовлеченности и удержания аудитории. Разрыв становится особенно заметен у молодой аудитории, для которой игровые платформы постепенно становятся основной цифровой средой присутствия.

Однако важен не только объем времени, но и характер взаимодействия. Социальные сети преимущественно построены вокруг пассивного потребления контента — просмотра ленты, коротких реакций и алгоритмических рекомендаций. Игровая среда предполагает постоянное участие: координацию действий, распределение ролей, коммуникацию в реальном времени и совместное принятие решений. По данным Xpert.Digital, интерактивный контент обеспечивает более чем на 50% более высокий уровень вовлеченности по сравнению с пассивными форматами и генерирует в несколько раз больше взаимодействий.

Игровые механики способны повышать вовлеченность аудитории на 30% и более, а в отдельных кейсах рост достигает 100–150% по сравнению с традиционными digital-форматами. Также исследование TalentLMS показывает, что 83% пользователей чувствуют более высокую мотивацию при наличии игровых механик, а 72% отмечают, что геймификация повышает их вовлеченность и желание возвращаться к платформе.

Битва за внимание

Еще несколько лет назад мобильные игры воспринимались преимущественно как формат короткого развлечения. Однако сегодня крупные игровые экосистемы постепенно берут на себя функции, которые раньше ассоциировались исключительно с социальными платформами: коммуникацию, формирование сообществ, цифровую идентичность и совместную деятельность. Согласно исследованию Deloitte Digital Media Trends, зумеры все чаще воспринимают игровые платформы как пространство для общения: более 40% молодых пользователей признаются, что общаются в играх чаще, чем в традиционных соцсетях.

Внутренние данные Grand Mobile лишь подтверждают тенденцию. Хотя в игровых событиях регулярно участвуют лишь 35–40% пользователей, при этом компания фиксирует, что уровень ежедневной активности не падает, а только растет. Внутренние мессенджеры, голосовые комнаты, клановые чаты и координация совместных действий становятся основными точками взаимодействия пользователей: они создают устойчивые сообщества, договариваются о совместной деятельности, распределяют роли, обсуждают внутриигровую экономику и продолжают общение за пределами игрового процесса.

Участие вместо наблюдения

Ключевое различие между игровыми платформами и классическими социальными сетями заключается в типе пользовательского взаимодействия. Социальные платформы в первую очередь предлагают контент и коммуникацию вокруг него. Игровые экосистемы строятся вокруг контекста и совместного действия. Пользователь не просто наблюдает за происходящим, а влияет на события, принимает решения, взаимодействует с другими участниками и несет репутационные последствия своих действий. Именно этот уровень вовлеченности становится одним из главных факторов перераспределения пользовательского внимания в диджитал-среде.

Рынок диджитал-потребления в России продолжает смещаться в сторону интерактивных форматов, где пользователь не только получает информацию, но и становится частью происходящего. Согласно данным Accenture Life Trends, современные пользователи все чаще ищут цифровые пространства, где возможно не просто потребление контента, а участие и ощущение социальной значимости. Игровые экосистемы отвечают этому запросу значительно лучше классических соцсетей.

Игровые сообщества выходят за пределы приложенияГибридизация цифровых пространств, когда интернет-сообщества регулярно встречаются офлайн или поддерживают связь вне основной платформы, уверенно набирает обороты. По оценкам индустриальных аналитиков, от 20 до 30% активных онлайн-комьюнити со временем переходят в гибридный формат взаимодействия, совмещая цифровое и офлайн-общение. При этом, по данным платформы Discord, игровые сообщества остаются крупнейшей категорией пользовательской активности, а значительная часть серверов используется не только для координации игры, но и для постоянной социальной коммуникации вне игрового процесса. Данные Grand Mobile также фиксируют, что значительная часть активных сообществ продолжает коммуникацию за пределами игры: пользователи создают Telegram-чаты, Discord-серверы, организуют голосовые созвоны и офлайн-встречи.

Ранее подобное поведение было типично преимущественно для социальных сетей и тематических форумов, однако сегодня оно становится нормой и для игровых экосистем.

Цифровая идентичность становится сложнееЕще один заметный тренд связан с изменением цифровой идентичности пользователей. По данным Grand Mobile, внутри проекта создано более 62 миллионов игровых персонажей, при этом количество активных пользователей существенно ниже. В среднем на одного человека приходится несколько различных аватаров. Речь идет не только о технических аккаунтах, но и о разных моделях поведения и социальных ролях. Пользователь может одновременно выступать лидером сообщества, переговорщиком, предпринимателем или участником неформального общения — в зависимости от конкретного игрового сценария.

Интересно, что подобный эффект подтверждается и научными исследованиями. Согласно публикации ScienceDirect, характеристики игрового аватара способны влиять на стиль коммуникации, уровень уверенности и поведенческие модели человека в цифровой среде. Исследование Университета Стэнфорда также показывает, что поведение человека может меняться в зависимости от внешнего вида и роли его цифрового персонажа. В ряде случаев отдельные модели поведения затем переносятся и в офлайн-коммуникацию.

Таким образом, игровые платформы становятся пространством не только для развлечения, но и для безопасного социального эксперимента и моделирования различных ролей.

Скорость обновлений становится частью пользовательского ожидания

Так как рост вовлеченности напрямую влияет и на требования аудитории к самим игровым продуктам, современные игровые платформы вынуждены развиваться значительно быстрее традиционных цифровых сервисов. Командам разработки приходится анализировать поведенческие метрики практически в режиме реального времени, а цикл внедрения изменений может занимать всего несколько дней. Поскольку аудитория быстро привыкает к постоянной динамике среды, обновления должны поспевать. По данным исследования Devtodev, проекты с регулярными обновлениями способны удерживать аудиторию почти в два раза эффективнее на дистанции нескольких месяцев по сравнению с продуктами с редкими апдейтами. Пользователям это дарит ощущение «реального мира», который постоянно развивается и реагирует на их действия.

Новая социальная инфраструктура

Главный вывод заключается не только в трансформации игровой индустрии, но и в изменении самой модели цифрового поведения. На протяжении многих лет социальные сети строились вокруг пассивного удержания внимания через бесконечную ленту контента и алгоритмические рекомендации. Игровые платформы предлагают пользователю иной формат взаимодействия — участие, ответственность, роль внутри сообщества и реальные социальные связи.

Уровень вовлеченности в интерактивных средах уже в несколько раз превышает показатели традиционных социальных платформ. Пользователи приходят в игровые проекты за развлечением, но остаются из-за чувства принадлежности, признания и возможности влиять на происходящее.

Именно поэтому игровые экосистемы постепенно начинают конкурировать с традиционными соцсетями уже не как развлекательный сегмент, а как альтернативная форма цифровой социальной среды. Такая смена модели поведения создает плодородную почву для коммерциализации внимания: вовлеченность и глубина контакта с аудиторией в игровых пространствах напрямую расширяют рекламный потенциал, открывая перед брендами новые, более органичные форматы присутствия.