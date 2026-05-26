В июне в PS Plus добавят Grounded, Warhammer: Darktide и Nickelodeon All-Star Brawl 2

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в мае 2026 года. Все игры можно будет забрать с 2 июня по 1 июля.

В этот раз в сервис добавят три проекта: выживач Grounded от студии Obsidian, файтинг Nickelodeon All Star Brawl 2 с героями мультфильмов телеканала Nickelodeon и брутальный экшен Warhammer 40,000: Darktide.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июне 2026 года