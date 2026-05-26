Новая Kingdom Come тоже будет RPG

* Warhorse в ходе стрима выдала небольшую порцию сведений о двух играх, которые студия разрабатывает: игру по «Властелину колец» и следующую Kingdom Come. Директором последней, кстати, вместо выбывшего в кино Даниэля Вавры стал Прокоп Йирса, работавший ведущим дизайнером над Deliverance 2. Игра будет также RPG в открытом мире и должна выйти в конце 2027-го или в 2028 году. О The Lord of the Rings было лишь сказано, что ее разработку возглавляет Виктор Боцан, который был дизайн-директором Deliverance 2.

* Далеко не всем поклонникам Resident Evil нравится то, что грядущая экранизация, похоже, будет абсолютно самостоятельной работой, связанной с играми только общим миром и событиями в нем. Именно такой подход продемонстрировал недавний тизер кино, и именно его защищает режиссер Зак Креггер. Он считает, что копирование героев и сюжета из игр ограничила бы его креативность и привела бы к не самому лучшему результату. А так зрителей ждет оригинальная история, оригинальные герои и оригинальный фильм.