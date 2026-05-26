Zara выпустила сумку в стиле культовой PlayStation Portable

Zara выпустила сумку через плечо, дизайн которой практически полностью повторяет внешний вид портативной консоли PSP 1000. Аксессуар уже доступен на сайте бренда.

Несмотря на визуальное сходство с игровой консолью, «устройство» выполняет исключительно декоративную функцию и не поддерживает запуск игр. Новинка ориентирована на поклонников ретро-гейминга.

Лицевая часть аксессуара выполнена в виде детализированной копии PlayStation Portable. Производитель сохранил узнаваемые элементы оригинального устройства, включая аналоговый стик, рельефные кнопки управления и фирменные логотипы. Вместо экрана используется виниловая вставка, имитирующая выключенный дисплей консоли.

Дополнительные отсылки к бренду PSP размещены на регулируемом ремне сумки: на нем присутствуют фирменный логотип и классические символы PlayStation.

Размер аксессуара составляет 11х20х5 см. В сумке предусмотрено основное отделение на молнии. В качестве материалов использованы термопластичный полиуретан, силиконовое покрытие и полиэстер.

Стоимость модели составляет $35,9 (около 2,5 тыс. руб.).

