Две российские команды получили приглашения на турнир по Dota 2

Российские команды BoomBoys и Team Yandex получили приглашения на The International 2026 года по игре Dota 2 в Шанхае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

© m24.ru

Кроме того, приглашения получили Aurora Gaming (Сербия), Team Falcons (Саудовская Аравия), Team Liquid (Нидерланды), Tundra Esports (Великобритания) и Xtreme Gaming (Китай).

При этом квалификационный европейский турнир пройдет 21–28 июня. В нем примут участие российские команды TEAM VISION, Team Spirit, Virtus.pro и enjoy. Сам The International пройдет с 13 по 23 августа, его действующим чемпионом является команда Team Falcons (Ближний Восток).

Ранее Team Spirit победила на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2, в финале она встретилась с командой Team Falcons из Саудовской Аравии. Общий призовой фонд составил 800 тысяч долларов. За победу Team Spirit получат 256 тысяч долларов, Team Falcons – 120 тысяч, а немецкий коллектив Mouz, который занял третье место, – 96 тысяч.