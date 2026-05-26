Энтузиаст превратил PlayStation 4 Slim в портативную консоль с OLED-экраном

Пользователь Reddit под ником Wewillmakeitnow представил собственную модификацию PlayStation 4 Slim, из которой энтузиаст сделал полноценную портативную консоль с автономным питанием и OLED-дисплеем.

Проект разрабатывался почти год и потребовал глубокой переработки аппаратной части консоли. Моддер интегрировал в устройство 7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD, а также аккумуляторный блок, обеспечивающий возможность длительных игровых сессий без подключения к сети.

Ключевым этапом модификации стала переработка материнской платы PS4 Slim. По словам автора, часть платы пришлось физически удалить и адаптировать под новый компактный форм-фактор. Отдельной задачей стала работа с контроллером Blu-ray-привода. В стандартной PS4 удаление этого чипа приводит к проблемам с обновлениями системы. Для обхода ограничения энтузиаст разработал отдельный съемный модуль PS4 Portable Update Card, который подключается при необходимости установки обновлений.

Серьезной переработке подверглась и система охлаждения. В новой конструкции тепловая трубка охватывает не только основной чип, но и оперативную память, а воздушные потоки проходят через всю плату. Это связано с тем, что тепло в системе выделяют сразу несколько компонентов.

Питание устройства реализовано через батарею конфигурации 3S2P. По данным автора проекта, автономность зависит от нагрузки: Uncharted 4 в разрешении Full HD работает около полутора часов, тогда как Rayman Legends играется до трех часов без подзарядки.

Wewillmakeitnow подчеркивает, что проект носит исключительно экспериментальный характер. Серийное производство или продажи портативной версии PS4 не планируются.

