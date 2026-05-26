Valve объявила инвайты на The International 2026 в Dota 2

Valve опубликовала список из семи команд, получивших прямые приглашения на The International 2026 по Dota 2. Team Spirit — двукратные чемпионы The International (2021, 2023) — в число приглашённых не вошли. Не получила инвайт и PARIVISION.

Прямые приглашения получили Team Liquid, Team Falcons, Aurora Gaming, Tundra Esports, Xtreme Gaming, BoomBoys и Team Yandex. Остальные девять слотов распределятся по итогам региональных квалификаций, которые пройдут с 15 по 28 июня. При этом квалификации Восточной и Западной Европы объединены в одну с четырьмя слотами — там сыграют Spirit, PARIVISION, Virtus.pro, NAVI и другие команды.

The International 2026 станет 15-м юбилейным чемпионатом мира по Dota 2. Основная часть турнира пройдёт с 20 по 23 августа в Oriental Sports Center в Шанхае. Продажа билетов стартует 10 июня — самые доступные обойдутся в $ 280, а самые дорогие — в $ 780 за все четыре дня.