Поклонники Destiny затеяли петицию с требованием разработать третью часть

* После того, как Bungie объявила, что после 9 июня сего года не будет больше никаких обновлений для Destiny 2, появилась информация, что и Destiny 3 пока тоже не будет, а компания будет реорганизована, и многим сотрудникам укажут на дверь. Что так-то не удивительно, учитывая, что Sony купила Bungie как спецов по «живым сервисам», однако сама затем поменяла вектор развития на более традиционный, закрыв большинство своих онлайновых проектов. От Bungie же пока в основном одни убытки. Однако поклонники Destiny с таким положением дел не согласны и затеяли петицию с требованием разработать третью часть. И петицию уже подписали более 200 тысяч человек. Только не думаем, что это сильно поможет.

* Директоры Dishonored Рафаэль Колантонио и Харви Смит поиграли вместе в игру и заодно рассказали всякие интересные истории о том, как им вместе работалось в Arkane. В частности, о том, что до того, как возникла идея Dishonored, Bethesda им предложила на выбор поработать либо над Thief 4, либо над игрой по Blade Runner. Ну и так вышло, что Колантонио являлся большим фанатом «Вора», а Смит, наоборот, души не чаял в киберпанке. И вот они начали выяснять между собой, что для них и для Arkane будет лучше. Однако затем Bethesda передумала, и не вышло ни Thief 4, ни Blade Runner. Зато вышла Dishonored.

* Продажи хардкорного ролевого выживания Kenshi весьма неплохи для достаточно нишевой игры, которой та является. Разработчики объявили, что ее тираж достиг трех миллионов копий. По случаю чего они показали различные милые штучки, которые можно будет приобрести за баллы Steam. А также сообщили, что работают над Kenshi 2, но пока им нечего рассказать о проекте. Однако народ может подписаться на рассылку посвященного сиквелу сайта и самыми первыми получить информацию о разработке.