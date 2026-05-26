Мэйджор по Standoff 2 с призовым 6 млн рублей пройдёт в Москве

Турнирный оператор Epic Esport Events представил детали и объявил старт регистрации на глобальный турнир WINLINE ЭПИК Standoff 2 Мажор 2026 #1. Призовой фонд мэйджора составит 6 млн рублей.

Открытые квалификации состоятся 1 и 2 июля, принять участие смогут все желающие. 4-9 июля пройдут закрытые квалификации в формате best-of-3, а с 10-го по 12-е — основной этап с участием приглашённых команд.

Плей-офф стартует 1 августа — три коллектива из СНГ и одна лучшая бразильская команда сойдутся в битве за выход в гранд-финал. Сильнейший состав игрового полугодия в Standoff 2 определится 2 августа на «VK Play Арене».