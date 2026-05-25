ASUS представила игровые ноутбуки стоимостью от 450 до 630 тысяч рублей

ASUS представила два премиальных игровых ноутбука серии ROG: Strix SCAR 10 Plus Extreme Edition и Zephyrus G16 Air с флагманскими видеокартами GeForce RTX 5090. Об этом сообщает ITHome.

ASUS ROG Strix SCAR 10 Plus Extreme Edition оснащен 18-дюймовым mini-LED-дисплеем с разрешением 4K, частотой обновления 240 Гц и 2000 зонами локального затемнения. Экран поддерживает технологии Dolby Vision и ELMB, а также сертифицирован по стандартам VESA DisplayHDR 1000 и ClearMR 11000. Пиковая яркость панели достигает 1600 нит.

За производительность ноутбука отвечают процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, видеокарта RTX 5090, 128 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и SSD-накопитель объемом 8 ТБ с интерфейсом PCIe 5.0. По данным ASUS, система охлаждения с тремя вентиляторами способна рассеивать до 320 Вт совокупного тепловыделения.

Устройство также получило аккумулятор емкостью 90 Вт*ч, ИК-камеру, четыре динамика и клавиатуру с RGB-подсветкой. Среди прочего заявлено наличие разъемов Thunderbolt 5, HDMI 2.1 и Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с. В Китае эту модель оценили в 60 тыс. юаней (около 628,8 тыс. руб.).

ASUS ROG Zephyrus G16 Air оснащен процессором Intel Core Ultra 9 386H, видеокартой GeForce RTX 5090, 64 ГБ памяти LPDDR5X-8533 и SSD на 2 ТБ. В ноутбуке используется 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,5K, частотой 240 Гц и яркостью до 1100 нит. Толщина корпуса устройства составляет 1,45 см.

ROG Zephyrus G16 Air получил шесть динамиков, RGB-клавиатуру и набор современных портов, включая Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, а также аккумулятор емкостью 90 Вт*ч. Эта модель в Китае предлагается за 43 тыс. юаней (около 450,6 тыс. руб.).

