Компактный игровой ноутбук HyperX Omen 15 с RTX 5070 поступил в продажу

Компания HP приступила к реализации игрового ноутбука HyperX Omen 15, который дебютировал ещё в начале года на выставке CES 2026. Эта модель позиционируется как более компактная версия Omen 16, и пока в основном доступна для покупателей из Северной Америки. Новинка оснащается 15,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10 и предлагается в нескольких конфигурациях.

Стартовые версии комплектуются IPS-панелью с разрешением 2,5K, яркостью до 500 нит и частотой обновления 180 Гц, а позднее станет доступна модификация с OLED-экраном 2,8K на 120 Гц, где заявленная яркость достигает 500 нит в SDR и 1100 нит в HDR. За производительность отвечают процессоры Intel Core Ultra 7 356H, AMD Ryzen 7 8745HX или более дорогой Core Ultra 9, а за графику во всех вариантах — мобильная GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Ёмкость аккумулятора составляет 70 Вт·ч. Первые поставки лэптопов с Core Ultra 7 356H и Ryzen 7 8745HX намечены на 3 июля, а версии с Core Ultra 9 появятся раньше — с 27 мая по 1 июня. На американском рынке базовые модификации с IPS-дисплеем, RTX 5070 и SSD на 1 ТБ стартуют от $2099: при этом модель на Intel получит 32 ГБ оперативной памяти, а вариант на AMD — 16 ГБ. Топовая конфигурация с OLED-экраном и 32 ГБ ОЗУ обойдётся в $2799.

Новый Omen 15, судя по характеристикам, представляет собой попытку HP создать портативный игровой ноутбук, сохранив мощную графику и качественный дисплей. Тем не менее, цена относит устройство к дорогому сегменту, и потенциальным покупателям придётся тщательно оценивать не только видеокарту, но и процессор, тип экрана и объём памяти.