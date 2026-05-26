Fallout 3 выйдет раньше TES 6

* Весьма уважаемый и надежный инсайдер внутренней кухни Microsoft, главный редактор сайта Windows Central Джез Корден выдал известную ему информацию по трем следующим проектам Bethesda. Первой из новых игр компании станет Fallout 3 – в улучшенном виде, вестимо. Джез по-прежнему называет проект ремастером, а не реймейком, хотя игру разрабатывают уже пару лет, и раньше 2027-го она, если верить инсайдеру, не выйдет.

Далее последует The Elder Scrolls 6. Анонсированная восемь лет назад игра до сих пор является большим секретом. Bethesda выпустила только один весьма смутный трейлер о ней и не выдает никакой информации. Джез считает, что TES 6 увидит свет в 2028-м или 29-м году. Ну и затем придет черед ремастера Fallout: New Vegas, который следует ожидать в 2029-м или 30-м году.

* Ведущий продюсер серии Diablo Мэттью Седеркуист рассказал в интервью, что хотя главной игрой для них является четвертая часть, однако и у других «Диабол» дела идут очень неплохо. Например, выпуск нового класса Чернокнижник (Warlock) для 26-летней Diablo 2 привел к всплеску интереса к игре. Всего за месяц игроки создали почти два миллиона чернокнижников и наиграли под сотню миллионов часов. Он, правда, ничего не сказал о том, сколько денег Blizzard на этом заработала - дополнение, напомним, было отнюдь не бесплатным.

* Microsoft решила уладить миром судебный процесс, затеянный против нее в 2022 году шведским пенсионным фондом Sjunde AP-Fonden. Шведы тогда обвинили руководство Activision Blizzard во главе с Котиком, что они продешевили, и вырученные $68.7 миллиарда были карманной мелочью по сравнению с истинной стоимостью компании. Правда, по мирному договору «микромягкие» заплатят всего-то $250 миллионов. Интересно, не засудят ли теперь шведские пенсионеры свой фонд за то, что он продешевил?