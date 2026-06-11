У Ubisoft и Embracer проблемы: что ждет европейских издателей игр?

Ubisoft и Embracer, крупнейшие игровые издатели Европы, опубликовали финансовые результаты —и они выглядят плачевно. Но хорошая новость в том, что упадок титанов ничего не говорит о настоящем положении дел, потому что в Европе уже давно функционирует иная экосистема выпуска игр. Портал gamesindustry.biz рассказал о ситуации подробнее.

© Steam

Ubisoft и Embracer, по сути, можно назвать последними европейскими ААА-издателями, хотя их давно затмили американские и японские гиганты. Обе кампании также следовали схожей траектории развития, пусть и с небольшими различиями. Они раздулись до невероятных размеров в эпоху легких денег, после чего резко дали по тормозам в момент, когда средства пересохли.

С тех пор они потратили годы на попытки как-то сбалансировать собственные масштабы со сравнительно слабыми коммерческими показателями. И Ubisoft, и Embracer владеют «золотыми» франшизами, но большинство из них простаивают, или еще хуже — потерпели отмены ожидаемых фанатами проектов. А топ-менеджменту, тем временем, приходится с трудом проводить реструктуризацию, путаясь в сетях студий и дочерних компаний.

Так, Embracer находится в процессе фрагментации своей собственности. Она продает студии, где может, и разделяет саму компанию на подразделения, чтобы, возможно, бизнес выглядел более привлекательным для стремительно редеющих потенциальных покупателей. Ubisoft же пытается применить противоположную стратегию — она старается максимально удерживать свою собственность, даже в плачевном финансовом положении, потребовавшем вливания ликвидного капитала от китайского гиганта Tencent.

Можно ли на этом фоне говорить о смерти европейских издателей игр? Если сравнивать фирмы в Европе с теми, что расположены в странах Азии и США, то сложно что-то возразить. Что бы ни появилось на свет после метаморфоз Ubisoft и Embracer, оно однозначно будет менее масштабным — подобное предприятие не сможет составить конкуренцию Take-Two или EA.

Однако если они справятся с реструктуризацией и станут меньше, то это пойдет им только на пользу, ведь они окажутся в компании других мелких компаний. Европейский рынок издания игр — не безжизненная пустыня; на нем полно маленьких специализированных издателей, которые придерживаются довольно грамотных стратегий и отдают себе отчет в своих возможностях. Они не только воздерживаются от слишком крупных проектов, чтобы избегать долгов, но и находят интересные творческие ниши. Многие подобные компании понимают свою целевую аудиторию и жанры так хорошо, как крупные ААА-издатели просто не в силах.

Пожалуй, самый выдающийся пример — Paradox Interactive, которой де-факто принадлежит монополия на жанры гранд-стратегии и экономических симуляторов. Techland и Focus Interactive — бастионы АА-боевиков и хорроров, которым не мешают скромные бюджеты, а Devolver Digital — издатель, тщательно курирующий выборку выпускаемых игр.

Последний момент в целом характерен для европейской издательской сцены. От оглушительного успеха Expedition 33 и Kepler до менее крупных, но таких же здоровых фирм, вроде Raw Fury или No More Robots, вдумчивый выбор игр и менеджмент масштабов выступают ключевыми элементами стратегии. Особенно если говорить о студиях, которые издают собственные игры сами — Larian и CD Projekt годами не привлекали к себе внимания, пока их хиты не прогремели на весь мир.

При этом примечательна не только Скандинавия и Западная Европа, но и Восточная. Techland, CD Projekt, 11-bit Studios, People Can Fly. Пару десятков лет назад восточно-европейская игровая индустрия была местом, куда задешево отдавали работу других, более крупных студий — но теперь разговор совсем другой.

Ни одна из этих компаний не станет следующей Ubisoft, но в том и смысл. Они работают совсем не так, как последние 15 лет ведут бизнес большие ААА-издатели. Их штаты и бюджеты не рискуют выйти за рамки разумного, а контроль принадлежит, чаще всего, частным лицам — даже при наличии торгующихся акций. Поэтому прибыль не так важна, как стабильность, постоянство качества релизов и хороший менеджмент.

Ubisoft и Embracer — последние бастионы гигантского ААА-геймдева в Европе, но по ним не стоит делать выводы о плачевном состоянии европейского игрового рынка. Он давно чувствует себя прекрасно — его лучшие представители делают то, что любят, и все чаще демонстрируют, что тоже могут производить культурные сенсации.