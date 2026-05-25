Epic раздает Down in Bermuda и Tomb Raider I-III Remastered
В Epic Store можно забрать бесплатные копии Down in Bermuda и Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. Down in Bermuda — головоломка про летчика, «пропавшего» на Бермудских островах. На PC она вышла в 2021 году.
Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft — сборник, включающий три классические части Tomb Raider. От Riot Pixels он получил 80 из 100 баллов.
Акция продлится до 28 мая.
