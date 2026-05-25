TCL представила большой геймерский монитор дешевле 9000 рублей

TCL под брендом FFALCON представила в Китае новый игровой монитор Thunderbird 25Q5A, который также продвигается как модель 2026 FFALCON F6. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Монитор получил 24,5-дюймовую Fast IPS-матрицу производства CSOT с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 300 Гц с возможностью увеличения до 303 Гц в отдельных сценариях, а время отклика составляет 1 мс для уменьшения размытия и шлейфов в динамичных играх.

Одной из особенностей устройства стала Mini LED-подсветка с 84 зонами локального затемнения, которая обеспечивает более точное управление яркостью и улучшенную контрастность. Монитор также поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 600 и способен достигать пиковой яркости до 600 нит.

Для цветопередачи заявлен охват 99% пространства sRGB и 93% DCI-P3. Производитель утверждает, что дисплеи проходят заводскую калибровку с показателем Delta E менее 2.

Монитор оснащен регулируемой подставкой с изменением высоты на 125 мм, наклоном, поворотом и возможностью вертикального размещения экрана. Из интерфейсов предусмотрены HDMI, DisplayPort и аудиоразъем 3,5 мм.

Устройство уже появилось на площадке JD.com по цене 839 юаней, что составляет менее 9000 руб. по курсу на 25 мая 2026 года.

