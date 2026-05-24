Electronic Arts отключит серверы Battlefield Hardline на консолях

Electronic Arts начала сворачивать поддержку Battlefield Hardline на консолях Xbox One и PlayStation 4, для которых прекратили продажу игры. Об этом сообщает iXBT Games.

Следующим этапом станет отключение сетевых сервисов игры. Серверы Battlefield Hardline на консолях прекратят работу 22 июня 2026 года. После этого пользователям останется доступна только одиночная кампания.

Несмотря на скорое завершение поддержки, часть сообщества намерена продолжать играть вплоть до отключения серверов. Участники европейского сервера «[HAZE] MANTEL CORPORATION» на PS4 объявили, что в течение «финального месяца» будут регулярно запускать матчи на стандартных картах. При этом по запросу игроков администрация готова активировать и премиальный контент, распространявшийся в формате DLC.

В то же время поддержка ПК-версии Battlefield Hardline пока сохраняется. Онлайн-сервисы продолжат работать, так как у проекта остается небольшое, но активное сообщество с несколькими действующими серверами.

Battlefield Hardline вышла в 2015 году и стала одним из наиболее необычных проектов серии благодаря смещению акцента с военных конфликтов на противостояние полиции и преступных группировок.