Psyonix объявила о переводе Rocket League на новый движок Unreal Engine 6

Студия Psyonix объявила о планах перевести Rocket League на движок Unreal Engine 6. Анонс состоялся во время чемпионата по Rocket League в Париже и сопровождался коротким тизером, демонстрирующим обновленную графику игры.

Судя по опубликованному в соцсетях ролику, проект получит заметно более высокий уровень визуальной детализации. В видео показали переработанные модели автомобилей, улучшенное освещение и более насыщенное окружение, включая детализированное покрытие игрового поля. Тизер завершился демонстрацией логотипа Unreal Engine 6.

Точные сроки перехода Rocket League на новый движок пока не раскрываются. Ранее глава Epic Games Тим Суини заявлял, что первые превью-версии Unreal Engine 6 могут появиться в течение двух-трех лет. По его словам, новая версия движка разрабатывается с акцентом на упрощение создания игровых механик как для сторонних студий, так и для сообщества Fortnite.

Одним из ключевых направлений развития Unreal Engine 6 станет более тесная интеграция игр с экосистемой Fortnite. В Epic Games рассчитывают, что это позволит разработчикам подключать собственные проекты к общей инфраструктуре платформы, включая пользовательский контент и сетевые сервисы.