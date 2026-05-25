Riot Games обвинили в "окирпичивании" ПК после обновления Vanguard

Геймеры пожаловались на античит Vanguard от Riot Games, который приводит к проблемам с оборудованием на ПК, где использовались устройства и прошивки для обхода защиты в играх Valorant и League of Legends. Об этом сообщает «Хабр» со ссылкой на форумы и соцсети.

По словам игроков, очередное обновление Vanguard якобы «окирпичивает» системы с поддержкой DMA (Direct Memory Access), технологии прямого доступа к памяти, которую часто используют для создания читов и обхода античит-механизмов.

Исследователь античит- и чит-систем под ником ogisada заявил, что Vanguard начал блокировать DMA-прошивки, работающие через интерфейсы SATA и NVMe. После запуска игры античит активирует предупреждение о перезапуске IOMMU, механизма аппаратной изоляции памяти, после чего DMA-устройства перестают функционировать даже после удаления Vanguard. Для восстановления работоспособности, как утверждает исследователь, в ряде случаев требуется переустановка операционной системы.

На фоне обсуждений Riot Games опубликовала в социальных сетях фотографию нескольких десятков DMA-плат, традиционно используемых для обхода античита, сопроводив публикацию ироничным комментарием о «новых пресс-папье за $6000». Реакция игрового сообщества разделилась. Часть пользователей поддержала жесткие меры компании по борьбе с читерами, тогда как другие сочли вмешательство в работу аппаратных компонентов чрезмерным.

Позднее представитель Riot Games в комментарии для The Gamer отверг обвинения в повреждении оборудования. В компании подчеркнули, что Vanguard не выводит устройства из строя, а лишь активирует встроенные механизмы безопасности современных систем, включая IOMMU.

