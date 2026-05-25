Cпустя почти 10 лет AMD выпустила драйверы для видеокарт Polaris и Vega

AMD выпустила свежее обновление драйверов Adrenalin Edition 26.5.2 для устаревших видеокарт на архитектурах Polaris и Vega, некоторым уже почти 10 лет. Новое обновление делает только одну вещь: исправляет вылеты в игре Apex Legends на видеокартах Radeon RX 400 и RX 500.

Как пишут СМИ, больше никаких изменений в драйвере нет. Предыдущая версия для этих карт выходила в августе 2025 года.

Поддержка распространяется на:

Radeon RX 400 и 500 серий Radeon 500X Radeon RX Vega Radeon VII Radeon Pro Duo Мобильные Radeon 600