Denuvo защитит 007 First Light

* Ушедший, по слухам, в кино босс Warhorse Даниэл Вавра поиздевался над Ubisoft, узнав, что в издательстве даже после массовых увольнений работает 16 600 человек, а компания потеряла за год 1.3 миллиарда евро. «Ооопс, это примерно 70 студий размером с Warhorse. Это могло бы быть 10 игр размером с Kingdom Come: Deliverance 2, выпускаемых каждый год. Однако главный вопрос: стоит ли мне сейчас покупать их акции?».

© Denuvo

* Разумеется, 007 First Light не обойдется без защиты, а точнее – без Denuvo. Страница игры в Steam обновилась примечанием, что в ней появилась «сторонняя DRM-защита Denuvo Anti-Tampere. Та самая, которую пираты нынче научились щелкать, как семечки и которая теперь работает над внедрением периодической онлайновой активации. Будет ли эта самая активация в First Light, пока непонятно.

* В Европарламенте проходят слушания на предмет, стоит ли убивать видеоигры или нет. Речь идет об обсуждении известной инициативы «Прекратите убивать видеоигры», направленной на то, чтобы разработчики и издатели перестали отключать серверы старых игр, что делает невозможным продолжать в них играть. Однако не все парламентарии считают, что это серьезная проблема. Ибо есть куда более важные вещи.

Например, правоконсервативный политик из Словакии Милан Ухрик заявил, что главной проблемой в видеоиграх остается политическая корректность. Мол, когда игроки играют за самурая, они хотят играть за крутого японского воина, а не за какого-то черного или женщину, как в недавней Assassin’s Creed. Они также не хотят играть за нетрадиционно ориентированных типов без отсутствия возможности другого выбора.

* Наш человек в царстве разработчиков по имени Сергей Большаков создает двухмерную приключенческую игру Midnight Souls, а издательство Spaghetti Cat ему в этом помогает. Когда все будет готово, то игрокам предстоит раскрыть ужасные тайны городка Ромашковые Холмы, пережить многочисленные опасности и сюжетные повороты. И еще неизвестно, что из них окажется страшнее… Играть же предстоит за подростка, который познакомился с девушкой онлайн и отправился на свидание в эти самые Холмы. Помимо разборок с опасностями и поворотами, ему предстоит завоевать любовь, а кроме того, позаботиться о коте. В общем, дел ожидается невпроворот, и кому они показались интересными, могут взять игру на заметку.