Ayaneo показала портативную игровую консоль Pocket BLOCK, похожу на Game Boy

Ayaneo показала новую портативную игровую консоль под названием KONKR Pocket BLOCK. Устройство выполнено в вертикальном формате, как у классической Nintendo Game Boy.

© Ferra.ru

Корпус сделан из пластика. У консоли нет аналоговых стиков, зато есть слот для карт памяти microSD и разъём для наушников 3,5 мм. Доступны два цвета: серый и фиолетовый.

По предварительным данным, внутри установлен аккумулятор на 3500 мА·ч с зарядкой мощностью 10 Вт.

© Ayaneo

Ayaneo называет Pocket BLOCK «первым игровым устройством с искусственным интеллектом». Правда, что именно это значит, пока неясно.

Базовая модель с 2 ГБ памяти и накопителем на 32 ГБ стоит 129,99 доллара. Версия с 3 ГБ и 64 ГБ обойдётся в 139,99 доллара.