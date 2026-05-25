В EGS проходит раздача сборника переизданий Tomb Raider

В онлайн-сервисе Epic Games Store проходит очередная бесплатная раздача игр.

В этот раз зарегистрированные пользователи на безвозмездной основе могут добавить себе в библиотеку суммарно сразу четыре проекта.

Так, предлагается сборник ремастеров Tomb Raider. В комплект входит оригинальная трилогия приключений Лары Крофт. Разработкой занималась студия Aspyr.

Также коллекцию можно пополнить инди-головоломкой Down in Bermuda. Описание у нее следующее: "После странной бури один отважный летчик на несколько десятков лет попадает в ловушку знаменитого Бермудского треугольника. Одолейте жителей морских глубин и сорвите с островов завесу тайны, чтобы помочь ему вернуться домой".

Акция будет действовать неделю - до 28 мая.