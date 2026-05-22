Как приручить маленькую виверну в Crimson Desert: гайд

С обновлением 1.08 в Crimson Desert появились детеныши виверн — милейшие питомцы, которых не получится случайно найти в дикой природе. Портал gamerant.com рассказал, как найти яйцо виверны и получить собственного дракончика.

Для того, чтобы завести собственную маленькую виверну, нужно найти яйцо — его можно отыскать в Колыбели виверны в юго-западной части Делезии. Прибыв в локацию, отправляйтесь на восток через систему пещер, где вы рано или поздно наткнетесь на большую висмутовую скалу, блокирующую путь вперед. Используйте сфокусированный удар ладонью, чтобы атаковать золотую сферу — и скала рассыплется.

Висмут скрывает вход в потайную пещеру, где и спрятано яйцо виверны. Поднимите его и спрячьте в инвентарь — теперь нужно донести его до гнезда. Идите вдоль левой части пещеры, чтобы попасть в гнездо. Откройте инвентарь, возьмите яйцо в руки, подойдите к гнезду и опустите яйцо в него.

Яйцо, положенное в гнездо, начнет пульсировать оранжевым светом. Через 5 минут реального времени оно начнет трястись — активируйте его, чтобы из яйца вылупился детеныш виверны. Его можно сразу зарегистрировать как питомца.

По словам разработчиков, малыши виверн могут вырастать во взрослых особей и становиться ездовыми животными, но в обновлении 1.08 этой функции пока нет. Авторы обещают, что она появится позже.