Глава Nvidia нашел новый рынок на 200 миллиардов долларов

Дженсен Хуанг рассказал, что нашёл «совершенно новый рынок для своей фирмы» с объёмом 200 миллиардов долларов. На это рынке Хуанг считает главным драйвером роста новый процессор Vera, представленный в марте.

По его словам, это первый в мире чип, специально созданный для ИИ-агентов — когда модели не просто отвечают на вопросы, а сами выполняют цепочки задач.

Обычно за «мышление» в ИИ отвечают мощные видеокарты. А вот за выполнение конкретных поручений, по мнению Хуанга, будут отвечать CPU нового типа. Такие как Vera. Он предсказывает, что в будущем появятся миллиарды ИИ-агентов, и каждому понадобится свой «компьютер».

Nvidia, мол, уже продала процессоров Vera на 20 миллиардов долларов в этом году. С ним сотрудничают «все крупнейшие облачные платформы и производители систем».