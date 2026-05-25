Игра Witchfire от авторов Painkiller получит перевод на русский язык

Студия The Astronauts анонсировала масштабное обновление для своего RPG-шутера Witchfire, находящегося в раннем доступе.

Одним из нововведений станет добавление переводов на 14 дополнительных языков, в числе которых заявлен и русский.

При этом разработчики отдельно подчеркнули, что локализации создаются людьми, а не ИИ.

Над проектом работает команда бывших сотрудников People Can Fly, наиболее известная по Painkiller - серии шутеров 2000-х годов.

Также в рамках апдейта разработчики пообещали новый крупный данж, перебалансить отдельные механики и никогда не добавлять в игру кооперативные, PvP или PvPvE-режимы.

Контентный патч получил номер 0.9 и название The Revelations. По словам авторов, он станет последним перед полноценным релизом, который запланирован до конца текущего года.

В российском сегменте Steam стоимость Witchfire составляет 1699 рублей.