Take-Two больше не планирует переносить GTA VI

Фанаты и инвесторы могут вздохнуть спокойно — Take-Two Interactive официально подтвердила дату релиза долгожданной GTA VI: 19 ноября. Генеральный директор Штраус Зельник заявил, что переносов не будет, развеяв опасения игрового сообщества.

На фоне новостей акции компании выросли на 7% в вечерних торгах, несмотря на прогнозируемую прибыль ниже ожиданий — около $8 млрд. Аналитики уверены, что новая GTA станет настоящим коммерческим двигателем индустрии, повторив успех пятой части, которая за 13 лет разошлась тиражом в 230 миллионов копий.

Rockstar Games обещает масштабный проект с множеством обновлений для многопользовательского режима, а Take-Two продолжает уверенно наращивать доходы благодаря регулярным релизам спортивных симуляторов и мобильных игр. GTA VI готова стать событием года не только для геймеров, но и для рынка видеоигр в целом.