«Грустный финал для серии». Геймеры — о завершении поддержки Destiny 2

21 мая студия Bungie объявила о прекращении поддержки онлайн-шутера Destiny 2. Разработчики перестанут выпускать новые патчи и дополнения для проекта.

Многие пользователи печально отреагировали на новость в соцсетях. Некоторые геймеры пишут, что расстроены закрытием шутера, ведь они провели много времени в нём. Они отмечают, что разработчики проделали большой путь и подарили фанатом тысячи часов интересного контента. При этом, многие злятся на Bungie за то, что студия прекратила поддержку Destiny 2 ради другого шутера Marathon, который нравится геймерам гораздо меньше.

Что пишут геймеры про прекращение поддержки Destiny 2:

Destiny — это то место, где я обрёл свою страсть к играм. Грустно видеть, как всё это заканчивается. Безумно осознавать в случайный четверг, что огромная часть моей жизни подходит к концу. Прощай, Destiny 2. Тебя правда будет не хватать. Они закрыли мою любимую игру всех времён, только ради Marathon. Я так расстроен из-за этой новости. Я играю в Destiny с перерывами с тех пор, как мне было 13, и у меня только хорошие воспоминания от моих 2 тысяч часов в ней. Я всегда думал, что они выпустят Destiny 3. Destiny потрясающая. Destiny сделала меня тем, кем я являюсь, и я навсегда благодарен ей за все эти удивительные воспоминания, триумфы и уроки, полученные за все эти годы. А пока покажите любовь и поддержку всем трудолюбивым людям, которые подарили нам такие потрясающие воспоминания. Destiny подошла к концу. Это грустный финал для франшизы, которую любили миллионы, но которая в последние годы переживала серьёзный спад.

Финальный патч для Destiny 2 выйдет 9 июня. Апдейт внесёт множество изменений, чтобы пользователи могли и дальше играть в онлайн-шутер. Сами сервера останутся доступными.