Marathon устроили ревью-бомбинг в Steam

После анонса прекращения активной поддержки Destiny 2 некоторые пользователи решили устроить ревью-бомбинг Marathon (2026). Недовольные игроки оставляют отзывы, в которых «RIPуют», ругают руководство Sony и Bungie и в целом выражают негативный настрой.

В сообществе Marathon уже подсуетились и устроили позитивный ревью-бомбинг с хорошими обзорами. Судя по графику, побеждает синяя сторона.

Последнее контентное обновление для Destiny 2 выйдет 9 июня. А после этого, по данным Джейсона Шрайера, Bungie сократят и сосредоточат именно на Marathon.