Издатель GTA6 прокомментировал недавние слухи о старте предзаказов

В свежем отчёте Take-Two, кроме информации о продажах игр и планов на будущее, вновь подтвердили, что Grand Theft Auto VI выйдет в срок. А рекламная кампания стартует «этим летом».

© кадр из игры

Глава компании Штраус Зельник в интервью Bloomberg также прокомментировал недавнюю шумиху, вызванную рассылкой Best Buy. Из-за неё многие поверили, что предзаказы GTA 6 запустят 18 мая. Но на дворе уже 22 мая, а Зельник заявил, что не понимает, откуда вообще взялся этот слух.

Предварительные заказы, по его словам, обычно стартуют одновременно с маркетинговым продвижением. А последнее, повторим, ожидается летом.

Но если вам хочется новых слухов, то вот свежий (вздох): третий трейлер GTA 6 могут показать 26 мая. «Инсайдера» вроде как считают надёжным, но информация под большим вопросом.