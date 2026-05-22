Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2026

Май подходит к концу, игровая засуха подступает все ближе — но перед этим ждет как минимум Summer Game Fest в начале июня. А пока вы шерстите вишлисты на предмет оставшихся весенних релизов, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store началась раздача головоломки Down in Bermuda, где игрок может примерить на себя роль пилота, застрявшего в знаменитом Бермудском треугольнике. Для того, чтобы распутать тайну архипелага и вернуться домой, предстоит решить немало задачек — как простых, так и не очень. Игру можно бесплатно забрать до 28 мая.

© EGS

Помимо этого, в Epic Games Store также раздают Tomb Raider I-III Remastered — переиздание первых трех игр о приключениях Лары Крофт в одном сборнике. Причем помимо улучшенной графики и более удобного управления игроки также получат весь контент, когда-либо выходивший для этих игр. Хороший способ познакомиться с истоками серии перед грядущим перезапуском. Tomb Raider I-III Remastered можно забрать до 28 мая.

© EGS

Games Workshop начинает активно тизерить новые проекты по своим франшизам. Dawn of War 4 открыла предзаказы, а Boltgun 2 получила полноценную демоверсию. В сиквеле старомодного шутера игроки смогут громить демонов и прочую нечисть не только от лица космодесантника из первой части, но и в роли новой героини — сестры битвы, которая орудует арбалетом и тяжелым огнеметом.

© Steam

MONOPHOBIA — крошечная визуальная новелла о последнем человеке на Земле и ее одиночестве. Прохождение займет не более 15-20 минут, но фишка игры не в длине или количестве текста, а в визуальной составляющей: повествование подается в форме просканированных акварельных рисунков.