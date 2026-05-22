Студенческую лигу «Гигачат» выиграл университет из Уфы

Уфимский университет стал победителем десятого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги «ГигаЧат». Команды вузов и сузов разыграли главный трофей и призовой фонд в 3 млн рублей. Об этом пишет сетевое издание Esports.ru.

Впервые игры заключительного этапа проходили сразу в двух городах - Москве и Нижнем Новгороде. Они стали частью фестиваля «ТехноСпорт 2026» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Открывали турнир вице-президент Федерации компьютерного спорта России Алексей Шемякин и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Игры проходили в четырех видах - по Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft 2 и Tekken 8. В общекомандном зачете победителем стала сборная Уфимского университета науки и технологий, второе место у Тамбовского государственного университета, а третье - у Севастопольского государственного университета.

Именно эти команды стали первыми и в отдельных дисциплинах. Уфимцы выиграли в Counter-Strike 2 и Tekken 8, Тамбов - в Dota 2, а крымчане - в StarCraft 2.