Valve отказалась признавать кейсы в Counter-Strike 2 формой казино

Valve попросила суд Нью-Йорка отклонить иск, поданный генеральным прокурором штата. В иске утверждается, что продажа кейсов в CS2 «подталкивает несовершеннолетних к неконтролируемой азартной игре».

© Ferra.ru

В Counter-Strike 2, напомним, игроки могут покупать ключи и открывать кейсы, внутри которых случайным образом выпадают скины на оружие и не только. Полученное можно использовать в игре или продать другим игрокам через торговую площадку Steam.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс заявила, что Valve заработала миллиарды долларов, «заманивая игроков», в том числе «подростков и младше», в «лотерею с дорогими виртуальными предметами». Она требует запретить продажу кейсов в штате Нью-Йорк и выплатить крупные штрафы.

В ответ Valve написала, что если суд встанет на сторону обвинения, то под удар могут попасть коллекционные карточки с бейсболистами, игрушки в коробках с хлопьями для завтрака и даже семейные рестораны, где за билеты дают призы.

Компания подчёркивает: людям нравятся сюрпризы, и кейсы со скинами — это просто развлечение, а не скрытое казино.