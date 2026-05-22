LEGO Batman: Legacy of the Dark вышла на консолях

Состоялся глобальный релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark на консолях. Игра уже доступна на PS5 и Xbox Series, а до ПК она доберётся сегодня вечером. Релиз на Switch 2 состоится позже в этом году.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight рассказывает о полноценном пути становления героя от человека до легенды Готэма — неспроста в названии игры используется слово Legacy («Наследие»).

Игра вдохновлена 86-летней историей героя в фильмах, сериалах, комиксах и других произведениях и позволит игрокам пережить самые главные события в жизни Брюса Уэйна в рамках масштабного сюжета.

Игра доступна с поддержкой русского языка, но без озвучки.