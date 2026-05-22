В CS 2 отказались от капсул с наклейками

Valve выпустила обновление в Counter-Strike 2, приуроченное к IEM Cologne Major 2026. Разработчики полностью убрали капсулы с наклейками и заменили их новой системой на основе токенов.

Теперь для покупки наклеек необходимо приобрести токены и обменять их на конкретные предметы напрямую. Цена каждой наклейки формируется динамически на основе спроса. Если стоимость упадёт на 25 и более токенов за сутки, разницу вернут автоматически.

Участники Pick'Em Challenge получают бесплатные токены, а 50% от продаж распределяется между организатором, командами и игроками. Зрительский пропуск стоит 765 рублей, улучшенный — 1375 рублей.