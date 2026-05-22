В гонку Forza Horizon 6 сыграли более 6 млн человек за неделю

Студия Playground Games похвасталась успехом Forza Horizon 6. Как оказалось, 21 мая гонка преодолела отметку в 6 млн игроков — именно столько человек запустили игру с момента релиза. В эту цифру входят как продажи игры на ПК и Xbox, так и пользователи сервиса Game Pass на обеих платформах.

В Playground Games поблагодарили геймеров за поддержку и отметили сходство номерной части с общим числом геймеров.

Forza Horizon 6? Скорее Forza Horizon 6 млн! Спасибо всем, что присоединились к нам на фестиваль Horizon в Японии.

Релиз Forza Horizon 6 состоялся 19 мая на ПК и консолях Xbox Series. Проект также был доступен владельцам премиального издания с 15-го числа.