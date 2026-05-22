В EGS бесплатно дарят три части «Лары Крофт» и еще один проект

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр, в рамках которой геймеры могут бесплатно получить сборник Tomb Raider I-III Remastered, а также приключенческую игру Down in Bermuda, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Коллекция Tomb Raider I-III Remastered включает обновленные версии трех классических игр серии о Ларе Крофт. Разработчики переработали графику, улучшили ряд игровых механик и расширили список локализаций, добавив в том числе озвучку на русском языке.

Вторая игра акции — Down in Bermuda. Это приключенческая адвенчура о пилоте, оказавшемся в ловушке Бермудского треугольника. По сюжету игрокам предстоит исследовать острова, раскрыть их тайны и помочь главному герою вернуться домой.

Акция продлится до 28 мая 18:00 по московскому времени. Обе игры доступны для пользователей российского региона Epic Games Store на главной странице магазина. Добавив проекты в свою библиотеку, пользователи смогут загружать и запускать игры даже после окончания раздачи.

