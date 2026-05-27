Lenovo вернулась на рынок игровых смартфонов

Спустя четыре года Lenovo возродила линейку игровых смартфонов Legion. Новая модель называется Legion Y70 (2026).

Смартфон получил 6,8-дюймовый LTPO-экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 7000 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Ёмкость аккумулятора — 8000 мА·ч.

Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт и работы от сети напрямую.

Основная камера на 50 МП (Sony LYT-710) с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная на 8 МП и фронтальная на 32 МП.

Есть гироскоп с частотой опроса 500 Гц, возможность подключаться к игровому ПК Lenovo Legion и запускать ПК-игры без эмулятора.

ИИ-помощник предзагружает игры, записывает «красивые» моменты в играх (до 30 секунд) и не закрывает её при переключении между приложениями.

Корпус защищён по стандартам IP66, IP68 и IP69 (от пыли, воды и струй под давлением). Телефон работает при температурах от −20 до +60 °C и выдерживает падение с высоты до 1,8 метра.

Стартовая версия (12/256 ГБ) стоит около 456 долларов. Топовая (16 ГБ/1 ТБ) — около 720 долларов.