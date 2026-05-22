От 4000 долларов: начались продажи мини-ПК AMD Ryzen AI Halo

Компактные компьютеры выходят на новый уровень: стало известно, сколько будет стоить мини-ПК на базе новой платформы AMD Ryzen AI Halo. Версия с 128 ГБ оперативной памяти оценена примерно в $4000, а более мощная конфигурация с 192 ГБ ОЗУ появится позже — её цена пока не раскрывается.

Мини-ПК уровня рабочих станций в ладони

Новинка от AMD построена на флагманском 16-ядерном процессоре Ryzen AI Max+ 395 семейства Strix Halo с частотой до 5,1 ГГц. Несмотря на компактные размеры, устройство позиционируется как решение для тяжёлых вычислений и задач с искусственным интеллектом.

Графика и ИИ-производительность

Встроенная графика Radeon 8060S обеспечивает до 60 TFLOPS, что позволяет запускать локально крупные ИИ-модели — вплоть до 200 млрд параметров.

За работу с нейросетями отвечает блок XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS, что делает систему ориентированной на AI-разработку и профессиональные задачи.

Компактный корпус и современные интерфейсы

Мини-ПК получил корпус размером всего 150 × 150 × 43 мм при энергопотреблении около 120 Вт. Несмотря на размеры, он оснащён современными интерфейсами и возможностями:

поддержка Windows и Linux

Wi-Fi 7

Ethernet 10 Гбит/с

Что это значит

По сути, AMD делает ставку на сегмент сверхкомпактных, но мощных рабочих станций, которые могут конкурировать с полноценными настольными системами — особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом и локальными моделями.