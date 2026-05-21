Ремейки Myst и Riven добрались до современных консолей Sony и Microsoft

19 мая ремейк Myst вышел на PS5, а ремейк Riven — на PS5 и Xbox Series (на PC они появились в 2021 и 2024 годах соответственно). Это первые две части легендарной серии приключений от первого лица, где безымянный Странник попадает в странные миры, соединенные книгами-порталами. Обе стали бестселлерами в 90-х, а в ремейках Cyan расширила старый формат статичных экранов — теперь по этим прекрасным мирам можно передвигаться в полноценном 3D. Для Myst это не новость (подробнее — в нашей рецензии), Riven же получила обновленную версию впервые за без малого 30 лет.

События сиквела разворачиваются сразу после «правильного» финала Myst. Мы отправляемся в огромный живописный мир Ривен, находящийся на грани уничтожения. В отличие от Myst, в Riven события происходят в одной «эпохе», но на нескольких островах, соединенных хитроумной транспортной системой. Нам предстоит изучить диковинные механизмы, наблюдать за фантастическими существами, проникнуться бытом аборигенов и помочь Атрусу спасти жену и остановить обезумевшего отца.

Как и в Myst, в Riven мы редко встречаем людей, диалогов практически нет (на понятных языках — и того меньше), зато в наличии какой-никакой инвентарь. Повсюду разбросаны дневники и записки — они дают подсказки по поводу различных головоломок и рассказывают о событиях, случившихся до старта игры. Кстати, вслед за Myst в ремейке Riven есть русские тексты, причем записи теперь оформлены аккуратнее.

Подсветки активных точек по-прежнему нет — нужно ориентироваться по курсору в центре экрана. Это может быть проблемой: мир большой, в нем много деталей, и точно сказать, в какой момент что именно нужно дернуть, нажать или подвинуть, невозможно.

Хотя в целом ремейк верен оригиналу, тут и там можно увидеть значительные и мелкие отличия в сценарии либо дизайне окружения и головоломок. Интереса в прохождении для ветеранов может добавить система достижений.

Обилие мелочей при очень достойной картинке не случайно: Рэнд Миллер на самом деле рассматривал Myst скорее как повествовательную игру, а не набор головоломок, поэтому львиная доля информации о происходящем сообщается нам посредством окружения. В этом смысле ремейк Riven не уступает Myst. Cyan переживает непростые времена, однако мне не удалось подметить каких-либо попыток урезать игру или в чем-то схалтурить. Riven выглядит сочно, предлагает два графических режима (30 кадров/с с рейтрейсингом и 60 — без), поддерживает VR на PS5 и обладает опциями, упрощающующими жизнь тем, кому сложно различать цвета и звуки. Одно плохо — в отличие от ремейка Myst, в Riven до сих пор нет возможности переключить современные 3D-ролики на FMV из оригинальной версии 1997 года.