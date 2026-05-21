Warhorse разрабатывает новую игру серии Kingdom Come

* Valve попросила нью-йоркский суд закрыть дело по обвинению компании в организации незаконных азартных игр из-за лутбоксов в Counter-Strike. Напомним, что на компанию в суд подали власти штата, посчитавшие, что лутбоксы – это казино, потому что а) имеет место случайный шанс на успех и б) выигранное добро можно затем продать за реал. Valve же не согласилась с тем, что лутбоксы подпадают под определение азартных игр. И также выдала такой аргумент, что «люди любят сюрпризы», поэтому и покупают лутбоксы. Суд пока размышляет о том, как ему поступить.

* Warhorse разрабатывает не только масштабную игру по «Властелину колец», но и новую игру серии Kingdom Come. При этом игра вроде бы не будет иметь подзаголовка Deliverance, то есть являться продолжением первых двух частей. Возможно, она вообще не будет RPG, хотя насчет последнего никто ничего точно сказать не может. Релиз игры ожидается в 2027 или 28 годах.

* Twitch забанил датского стримера Bokoen1 за русофобию. Кроме шуток. В ходе своего стрима Hearts of Iron 4 данный тип выразил сожаление, что американцы сбросили атомную бомбу на Японию, а не на СССР. Он посчитал, что союзники должны были уничтожить советское руководство и раз и навсегда покончить с советской/российской угрозой.

При этом Bokoen1 продолжал настаивать на своей точке зрения даже когда ему отвечали, что ядерная бомбардировка Москвы привела бы к огромным потерям среди мирного населения… Диванный стратег, правда, ничего не сказал о том, как бы американский Б-29 смог добраться до Москвы. Там бы очень долго пришлось лететь над советской территорией, напичканной средствами слежения за воздухом.