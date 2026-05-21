На ПК вышла Zero Parades: For Dead Spies

Сегодня состоялся релиз Zero Parades: For Dead Spies. Это новая игра студии ZA/UM, авторов нашумевшего ролевого тайтла Disco Elysium.

Проект рассказывает историю шпионки Хершел Уилк, которая пять лет назад провалила опасное задание и привела свою команду к гибели. Её отозвали и поручили таинственное задание, которое позволит ей вновь проявить себя, но для этого ей нужно убедить старых товарищей поддержать её.

Zero Parades вышла только на ПК. Релиз на PS5 состоится до конца 2026 года. Поигравшие отмечают высокое качество проекта, но подчёркивают, что он уж очень сильно похож на Disco Elysium, что работает явно не в плюс.